В ТРЦ «Кит» Оренбурга прозвучала ложная пожарная тревога

Накануне в Оренбурге в ТРЦ «Кит» произошла ложная пожарная тревога, сообщает оренбургский блогер Юлия Лесникова. Оренбурженка отвела ребенка в торгово-развлекательный центр на занятия танцами, и в это время сработала пожарная сигнализация. Раздавшийся из динамиков голос сообщил о тревоге и попросил двигаться в направлении эвакуационных выходов.

В свете трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово накануне, случившееся выглядело как учения. Такую версию выдвинула и администратор ТРЦ. Однако позже, когда Юлия вместе с ребенком вышла на улицу, из разговора с охранником стало понятно: на кнопку тревоги нажали подростки, которые решили развлечься.

По словам оренбурженки, она действительно видела группу подростков, находившихся вблизи от технических кнопок. Отметим, что большинство посетителей на тревогу в ТРЦ не отреагировали, продолжая заниматься своим делами. Официального комментария правоохранителей или администрации торгового комплекса пока не поступало.