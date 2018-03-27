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В ТРЦ «Кит» Оренбурга прозвучала ложная пожарная тревога
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В ТРЦ «Кит» Оренбурга прозвучала ложная пожарная тревога 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге в ТРЦ «Кит» произошла ложная пожарная тревога, сообщает оренбургский блогер Юлия Лесникова. Оренбурженка отвела ребенка в торгово-развлекательный центр на занятия танцами, и в это время сработала пожарная сигнализация. Раздавшийся из динамиков голос сообщил о тревоге и попросил двигаться в направлении эвакуационных выходов.
В свете трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово накануне, случившееся выглядело как учения. Такую версию выдвинула и администратор ТРЦ. Однако позже, когда Юлия вместе с ребенком вышла на улицу, из разговора с охранником стало понятно: на кнопку тревоги нажали подростки, которые решили развлечься.
По словам оренбурженки, она действительно видела группу подростков, находившихся вблизи от технических кнопок. Отметим, что большинство посетителей на тревогу в ТРЦ не отреагировали, продолжая заниматься своим делами. Официального комментария правоохранителей или администрации торгового комплекса пока не поступало.
Напомним, 25 марта в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» неожиданно начался пожар, унесший жизнь, по официальным данным, более 60 человек. Большинство погибших — дети, которые оказались запертыми в кинозалах и не смогли выбраться. В регионе объявлен трехдневный траур, СКР уже занялся выяснением обстоятельств трагедии.
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