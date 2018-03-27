Усольчанин бросил мать замерзать в поле, но ее нашли пожарные

Пожарные из города Усолье-Сибирское спасли 60-летнию женщину, которой грозила гибель от переохлаждения. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Отряд пожарной охраны возвращался с вызова из садоводства «Городское», где в 4 часа утра тушили небольшое возгорание. Проезжая по дороге мимо поля, спасатели заметили одинокую фигуру, лежащую неподвижно на земле. Оказалось, что посреди поля лежала 60-летняя пенсионерка.

«Пока мы несли ее в пожарную машину, она рассказала, что провела в таком состоянии целую ночь» — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №56 Максим Колягин.

Как выяснилось, в этот день женщина вместе с сыном ходила на кладбище. Возвращаясь через поле, она подвернула ногу и не смогла дальше идти. Сын, понимая беспомощность матери, бросил ее и ушел домой. Женщина безрезультатно звала на помощь, при себе у нее не оказалось даже телефона. На снегу она пролежала более 10 часов.

Пожарные доставили пострадавшую до города и передали в руки работников скорой помощи. К счастью, у женщины не обнаружили серьезных последствий переохлаждения. Сейчас она проходит лечение дома, амбулаторно. Ее жизни ничего не угрожает.