В Кемерове люди вышли на площадь Советов с требованием отставки главы города 

«На площади Советов в Кемерове сотни недовольных людей, они хотят диалога с властью. К ним вышел глава города Илья Середюк и предложил пройти в здание театра. Люди не хотят. Здесь пока только Сердюк и зам губернатора Цивилев».
Илья Сердюк пытается говорить с людьми: «Мы же говорим о диалоге, а не хотим друг друга перекричать? Есть микрофон…», — говорит мэр. В ответ люди скандируют: «В отставку!».
При этом сама площадь Советов перекрыта и люди стоят на проезжей части.
Ранее РИА Новости подтвердили, что в 5:30 по мск (9:30 по местному времени) президент Владимир Путин прилетел в Кемерово почтить память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».