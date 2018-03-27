В Кемерове люди вышли на площадь Советов с требованием отставки главы города

«На площади Советов в Кемерове сотни недовольных людей, они хотят диалога с властью. К ним вышел глава города Илья Середюк и предложил пройти в здание театра. Люди не хотят. Здесь пока только Сердюк и зам губернатора Цивилев».

Илья Сердюк пытается говорить с людьми: «Мы же говорим о диалоге, а не хотим друг друга перекричать? Есть микрофон…», — говорит мэр. В ответ люди скандируют: «В отставку!».

При этом сама площадь Советов перекрыта и люди стоят на проезжей части.