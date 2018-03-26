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Жители Рязани сами возьмут на контроль безопасность всех ТЦ города
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Жители Рязани сами возьмут на контроль безопасность всех ТЦ города 

BFM.RU 12 часов назад
Жители Рязани сами будут проверять торговые центры города на предмет их безопасности после трагедии в Кемерово, говорится в сообщении в специально созданной группе «ВКонтакте».
«Ребята, мы создали специальный паблик «Проверка рязанских ТЦ после трагедии в Кемерово», где будет аккумулироваться вся информация по поводу проверок ТЦ в Рязани. По-прежнему призываем вам самим принять активнейшее участие в этом процессе. Трагедия в Кемерово показала, что надеяться на специалистов не стоит. Их проверка ничего не выявила, а жуткие нарушения противопожарной безопасности были. Это показывает удручающее количество жертв», — говорится в сообщении.
Организаторы группы просят информировать в паблике обо всех подозрительных предметах в торговых центрах города и других общественных местах, передает РИА Новости.
«Мы будем постить в паблике с хэштегом #Кемерово сообщения о нарушениях правил безопасности в тех или иных заведениях Рязани. Пускай об этих проблемах будет известно максимально широкому количеству людей!» — сообщается в группе.
Вместе с тем прокуратура Рязанской области после случившегося в Кемерово также организовала проверку торговых центров и других объектов с массовым скоплением людей.
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