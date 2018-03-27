Пожарные вывели четырех человек из горящей московской квартиры

В ночь с понедельника на вторник, 27 марта, произошел пожар в жилом доме в центре Москвы , сообщили в ГУ МЧС по столице. Горела квартира на шестом этаже семиэтажки на улице Талалихина.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативной дежурной смены в 03:57 27 марта. Прибывшие на место

пожарно-спасательные

подразделения спасли из пожара четырех человек. Людей вывели из горевшего помещения и расположенной выше квартиры.

Информации о пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать спустя час — в 04:56. Через несколько минут после этого пламя полностью ликвидировали.

Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. Его причины устанавливаются.

Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова ребенка планируют отключить от аппарата искусственного вентилирования легких. Состояние мальчика улучшается.

Трагедия в Кемерове произошла в минувшее воскресенье. Возгорание началось с верхнего этажа «Зимней вишни». Там располагались несколько кинотеатров и детские игровые зоны. В огне погибли, по последним данным, 64 человека.