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Пожарные вывели четырех человек из горящей московской квартиры
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Пожарные вывели четырех человек из горящей московской квартиры 

360tv.ru 1 час назад
В ночь с понедельника на вторник, 27 марта, произошел пожар в жилом доме в центре Москвы, сообщили в ГУ МЧС по столице. Горела квартира на шестом этаже семиэтажки на улице Талалихина.
Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативной дежурной смены в 03:57 27 марта. Прибывшие на место
пожарно-спасательные
подразделения спасли из пожара четырех человек. Людей вывели из горевшего помещения и расположенной выше квартиры.
Информации о пострадавших нет.
Пожар удалось локализовать спустя час — в 04:56. Через несколько минут после этого пламя полностью ликвидировали.
Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. Его причины устанавливаются.
Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова ребенка планируют отключить от аппарата искусственного вентилирования легких. Состояние мальчика улучшается.
Трагедия в Кемерове произошла в минувшее воскресенье. Возгорание началось с верхнего этажа «Зимней вишни». Там располагались несколько кинотеатров и детские игровые зоны. В огне погибли, по последним данным, 64 человека.
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