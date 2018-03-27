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Путин возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТРЦ в Кемерово
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Путин возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТРЦ в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент России Владимир Путин во вторник рано утром прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Путин положил к стихийному мемориалу у фасада здания букет роз, передает РИА «Новости».
Также глава государства и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня» и погибли 64 человека.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.
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 Ещё 4 источника 
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