Путин возложил цветы к мемориалу у сгоревшего ТРЦ в Кемерово

Президент России Владимир Путин во вторник рано утром прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Путин положил к стихийному мемориалу у фасада здания букет роз, передает РИА «Новости»

Также глава государства и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня» и погибли 64 человека.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.