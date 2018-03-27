В Красноярске прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Более тысячи жителей Красноярска собрались на набережной Енисея у «Галереи Енисей», чтобы почтить минутой молчания погибших в Кемерово во время возгорания ТЦ «Зимняя вишня». Люди принесли с собой цветы, десятки мягких игрушек и зажгли свечи у импровизированного мемориала.

«Доча, мы кладем цветочки, чтобы деткам на небе хорошо жилось», — приводит «КП Красноярск» слова молодой женщины, которая шепнула их своему ребенку.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

Среди возможных версий возгорания называется замыкание электропроводки, поджог, неосторожное обращение с огнем и взрыв газового баллона.

По делу о пожаре уже задержаны и допрошены четыре человека. Среди них — арендатор помещения на четвертом этаже, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. Кроме того, задержан охранник, отключивший пожарную сигнализацию.