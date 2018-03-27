Врачи хотят отключить от аппарата ИВЛ мальчика, выпрыгнувшего из ТЦ при пожаре в Кемерове

Состояние мальчика, который сильно пострадал при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» улучшается, во вторник днем его могут отключить от аппарата искусственного вентилирования легких (ИВЛ), об этом сообщило РИА «Новости»

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, у мальчика наблюдается положительная динамика. В 12.00 по местному времени (8.00 по московскому времени — прим. ред.) будет проведен дополнительный консилиум с ведущими специалистами, в числе которых детский анестезиолог, реаниматолог и токсиколог. Сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении ребенка от аппарата ИВЛ.

Также Скворцова отметила, что за ночь к медикам обратились 69 человек с острой стрессовой реакцией. Всем была оказана необходимая медицинская и психотерапевтическая помощь.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где было расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. По последним данным, в результате трагедии, скончались 64 человека.