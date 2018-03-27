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Врачи хотят отключить от аппарата ИВЛ мальчика, выпрыгнувшего из ТЦ при пожаре в Кемерове
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Врачи хотят отключить от аппарата ИВЛ мальчика, выпрыгнувшего из ТЦ при пожаре в Кемерове 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Состояние мальчика, который сильно пострадал при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» улучшается, во вторник днем его могут отключить от аппарата искусственного вентилирования легких (ИВЛ), об этом сообщило РИА «Новости».
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, у мальчика наблюдается положительная динамика. В 12.00 по местному времени (8.00 по московскому времени — прим. ред.) будет проведен дополнительный консилиум с ведущими специалистами, в числе которых детский анестезиолог, реаниматолог и токсиколог. Сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении ребенка от аппарата ИВЛ.
Также Скворцова отметила, что за ночь к медикам обратились 69 человек с острой стрессовой реакцией. Всем была оказана необходимая медицинская и психотерапевтическая помощь.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где было расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. По последним данным, в результате трагедии, скончались 64 человека.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что общее число пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове превысило 60 человек, а число госпитализированных увеличилось до 15.
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