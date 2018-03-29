Прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в Кемерово

КЕМЕРОВО , 29 мар — РИА Новости Прокуратура организовала проверку по трем заявлениям родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово; люди считают, что спасатели и полицейские в первые минуты пожара бездействовали.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Елена Тушкевич. "Вчера вечером уже после окончания рабочего дня три человека обратились в прокуратуру города Кемерово с жалобами на, как они считают, бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению их близких. Их обращения приняли во время личного приема и в настоящее время по ним организована проверка", — сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора Кемеровской области

Она отметила, что будут проверены все доводы, которые родственники погибших изложили в своем обращении. Общие сроки проверки по закону — 30 дней, но она может быть завершена и раньше, добавила собеседница агентства.

Согласно сообщениям СМИ, родственники погибших в своем заявлении говорят о том, что в первые минуты пожара прибывшие на место спасатели и полицейские бездействовали, ссылаясь на отсутствие необходимого снаряжения и распоряжения начальства.