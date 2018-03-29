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Прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по трем заявлениям родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово; люди считают, что спасатели и полицейские в первые минуты пожара бездействовали.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"Вчера вечером уже после окончания рабочего дня три человека обратились в прокуратуру города Кемерово с жалобами на, как они считают, бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению их близких. Их обращения приняли во время личного приема и в настоящее время по ним организована проверка", — сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.
Она отметила, что будут проверены все доводы, которые родственники погибших изложили в своем обращении. Общие сроки проверки по закону — 30 дней, но она может быть завершена и раньше, добавила собеседница агентства.
Согласно сообщениям СМИ, родственники погибших в своем заявлении говорят о том, что в первые минуты пожара прибывшие на место спасатели и полицейские бездействовали, ссылаясь на отсутствие необходимого снаряжения и распоряжения начальства.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). В минувшую среду, 28 марта, в России был общенациональный день траура.
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