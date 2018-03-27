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Оперативный штаб сообщил об опознании 25 жертв пожара в Кемерове
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Оперативный штаб сообщил об опознании 25 жертв пожара в Кемерове 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия.
Новость дополняется.
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