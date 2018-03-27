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Родственникам передадут первые девять тел погибших при пожаре в Кемерово
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Родственникам передадут первые девять тел погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПЕРЕДАЧА РОДСТВЕННИКАМ ПЕРВЫХ 9 ТЕЛ ПОГИБШИХ В ПОЖАРЕ В КЕМЕРОВО ЗАПЛАНИРОВАНА СЕГОДНЯ — СКВОРЦОВА
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Площадь пожара в доме в центре Ростова составила 120 квадратных метров Глава Кемеровской области встретится с родственниками погибших в ТЦ В ЛНР выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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