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В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерове
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В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерове 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Траур продлится с 27 по 29 марта включительно.
Во вторник 27 марта в Кузбассе начался трехдневный траур по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
По сообщениям пресс-службы областной администрации, на время траура «на всей территории Кузбасса будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области».
В сообщении также говорится, что государственным учреждениям, частным организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано на время траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте трагедии идет разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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