Во Владивостоке объявили трёхдневный траур по погибшим при пожаре в кемеровском ТЦ

Власти Владивостока объявили трёхдневный траур по 64 погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерове , сообщает мэрия города.

«Большая беда случилась в Кемерове. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры», — сказал мэр Владивостока Виталий Веркеенко

«Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Утром Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание», — говорится в сообщении.

Глава города отметил, что необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих. В понедельник он поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

«Большая беда случилась в Кемерове. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры», — приводит пресс-служба слова Виталия Веркеенко.