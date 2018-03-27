Во Владивостоке объявили трехдневный траур из-за трагедии в Кемерово

ВЛАДИВОСТОК , 27 мар — РИА Новости . Трехдневный траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово объявили во Владивостоке 27 марта, сообщает мэрия приморской столицы.

"Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.

Утром мэр Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание.

"Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — сказал глава Владивостока.

Накануне Веркеенко поручил провести внеплановую проверку детсадов и школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

По данным властей Приморья, вторник, 27 марта, объявлен в крае днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Глава региона распорядился в день траура приспустить все государственные флаги Российской Федерации и флаги Приморского края . На здании администрации Приморского края флаг приспущен с самого утра.

Телерадиокомпаниям, организациям культуры и другим рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Все официальные мероприятия, в которых сегодня принимают участие руководитель края и его заместители, начинаются с минуты молчания в память по погибшим.

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