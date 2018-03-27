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В МЧС решили обязать проверять эвакуационные лестницы каждые пять лет
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В МЧС решили обязать проверять эвакуационные лестницы каждые пять лет 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
В МЧС подготовили поправки в правила противопожарного режима, пишет газета «Известия».
В частности, наружные эвакуационные лестницы, с помощью которых посетители могут покинуть здание в случае чрезвычайных ситуаций, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет. в настоящее время испытываются только пожарные лестницы — для спасателей.
Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли представители Минюста, МЧС и бизнес-сообщества.
Изменения планируется внести в пункт 24 правил. Согласно им, руководители не реже одного раза в пять лет должны будут организовать «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах» с обязательным составлением протокола испытаний. Также необходимо «периодическое» освидетельствование «состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Кроме того, в МЧС считают необходимым обеспечить «содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».
По словам экспертов, необходим полный пересмотр правил и ужесточение контроля за их исполнением. Они напомнили, что в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека, посетители горящего торгового центра не могли воспользоваться эвакуационными лестницами, так как двери, ведущие к ним, были закрыты.
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