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После ЧП в Кемерово МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима
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После ЧП в Кемерово МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: СибДепо
После трагедии в Кемерово МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима, согласно которым наружные эвакуационные лестницы, по которым посетители могут покинуть здание, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на документ.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены детские игровые зоны с аттракционами и несколько кинозалов. По последней информации, в пожаре погибли 64 человека, среди них много детей.
Отмечается, что в настоящее время испытываются только пожарные лестницы, которыми пользуются спасатели. Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли представители МЧС, Министерства юстиции и бизнес-сообщества.
Изменения будут внесены в пункт 24 правил. По ним руководители не реже одного раза в пять лет должны будут проводить испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах. Кроме того, необходимо будет поддерживать все конструкции в исправном состоянии, в зимнее время очищать их от наледи и снега.
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