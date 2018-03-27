Следователи ищут посетителей игровой зоны сгоревшего ТРЦ в Кемерове

Следователи обратились к жителям Кемерово с просьбой помочь в выяснении истинной причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Представители СК надеются, что свидетельства очевидцев поспособствуют восстановлению картины произошедшего.

«Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Следователи просят всех, кто в момент возгорания находился в игровой зоне с мягкими кубиками, обратиться в кемеровское управление СК РФ

Трагедия, жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, произошла в воскресение, 27 марта. В ТРЦ «Зимняя вишня» на верхнем этаже случился пожар. Очаг возгорания находился там, где расположены кинозалы и детская игровая зона. Причина пожара выясняется.

Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев. Среди них — арендаторы и собственники торговых точек. Фигурантами дела стали пять человек, все они задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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