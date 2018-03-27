В РФ внесут поправки в правила пожарной безопасности

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«Известия»: МЧС подготовило поправки в правила пожарной безопасности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
Согласно поправкам, руководители организаций раз в пять лет должны будут обеспечить "проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах", при испытаниях необходимо будет в обязательном порядке составлять протокол.
Кроме того, необходимо будет проверять средства спасения с высоты, а также обеспечивать надлежащее состояние пожарных и эвакуационных лестниц.
25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. По данным Следственного Комитета, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.
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