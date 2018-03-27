В РФ внесут поправки в правила пожарной безопасности

«Известия»: МЧС подготовило поправки в правила пожарной безопасности

Согласно поправкам, руководители организаций раз в пять лет должны будут обеспечить "проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах", при испытаниях необходимо будет в обязательном порядке составлять протокол.

Кроме того, необходимо будет проверять средства спасения с высоты, а также обеспечивать надлежащее состояние пожарных и эвакуационных лестниц.