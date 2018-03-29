В Госдуме предлагают запретить размещение детских развлекательных учреждений выше второго этажа

Фракция ЛДПР предлагает запретить размещать детские развлекательные учреждения в торговых центрах выше второго этажа, заявил глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв в рамках «часа заявлений».

Депутат согласился, что необходимо ужесточать наказания за нарушение противопожарной безопасности. В Госдуме создана рабочая группа, которая займётся этим вопросом. Во фракции ЛДПР предлагают изменить правила размещения детских развлекательных учреждений.

Они не должны располагаться выше второго этажа, считают в ЛДПР. «Нельзя в угоду золотому тельцу загонять на чердак и детей, и взрослых», — сказал Михаил Дегтярёв. В большинстве торговых центров кинотеатры, боулинги, игровые зоны в основном располагаются на последних этажах.