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В Госдуме предлагают запретить размещение детских развлекательных учреждений выше второго этажа
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В Госдуме предлагают запретить размещение детских развлекательных учреждений выше второго этажа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Фракция ЛДПР предлагает запретить размещать детские развлекательные учреждения в торговых центрах выше второго этажа, заявил глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв в рамках «часа заявлений».
Депутат согласился, что необходимо ужесточать наказания за нарушение противопожарной безопасности. В Госдуме создана рабочая группа, которая займётся этим вопросом. Во фракции ЛДПР предлагают изменить правила размещения детских развлекательных учреждений.
Они не должны располагаться выше второго этажа, считают в ЛДПР. «Нельзя в угоду золотому тельцу загонять на чердак и детей, и взрослых», — сказал Михаил Дегтярёв. В большинстве торговых центров кинотеатры, боулинги, игровые зоны в основном располагаются на последних этажах.
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