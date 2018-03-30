В Госдуме предлагают запретить несъемные решетки на окнах школ и детсадов 

Депутаты Госдумы РФ приняли решение обратиться в Правительство России и узнать, возможно ли ввести запрет на установку несъемных железных решеток на окнах школ, детсадов и других образовательных учреждений. Авторы данной инициативы уверены, что это необходимо сделать в целях пожарной безопасности. Вопрос несъемных решеток на окнах обсуждался в ходе последнего пленарного заседания нижней палаты парламента. Депутаты одобрили протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, созданное представителями «Справедливой России» Ольгой Епифановой, Сергеем Мироновым, Дмитрием Иониным. Согласно документу, этот комитет должен обратиться в Правительство.
В связи с последними трагическими событиями люди стали больше внимания обращать теме пожарной безопасности детей. Лично мне вчера было два обращения из Екатеринбурга в связи с тем, что на многих детских садах и школах устанавливаются решетки, которые нельзя снять. Сейчас есть такая проблема, что начали эти решетки на окна массово ставить, и, с точки зрения противопожарной безопасности, это нонсенс,
пояснил «Интерфаксу» Дмитрий Ионин.
В поручении отмечается, что ранее такой запрет уже существовал. Несъемные решетки на школах, ПТУ, детских домах, детсадах и яслях нельзя было ставить согласно приказу Гособразования СССР, утвержденному в 1989 году. Однако, в 2015 году приказ Минобрнауки отменил действие данного документа. Также запрет существовал и в Правилах пожарной безопасности РФ, но в 2012 году они тоже перестали действовать. Сейчас запрет на несъемные решетки действительно отсутствует.
Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений,
отмечается в протокольном поручении.
Авторы уверены, что существование решеток — дополнительный риск при пожаре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя документ, заметил, что вопрос «вопрос как никогда актуален». Более того, 27 марта он сам поручил ряду комитетов подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства в связи с трагическим пожаром в Кемерово. Фото: shutterstock.com