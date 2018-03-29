Торговым центрам запретят размещать детские зоны выше первого этажа

Такая мера может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, которую начинают российские парламентарии в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий приём?» — возмутился депутат. Он отметил, что этот вопрос станет предметом серьёзного разбирательства и обсуждения со специалистами.

«Если потребуется внести корректировки в закон, это будет предложено нашим депутатам на рассмотрение», — заверил Пискарев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по вопросу изменений в законодательство по части пожарной безопасности. Проработка правок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове , а также проверок торговых центров, которые сейчас идут по всей стране.

Также о необходимости обезопасить детей и устраивать им развлечения исключительно на первых этажах зданий ранее говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она признала, что в законах есть пробелы на этот счёт.

«Давайте обезопасим детей. Помещения, где находятся дети, должны быть свободными пространствами без дверей, там должны быть взрослые», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента в эфире телеканала «Россия 1». Матвиенко отметила, что парламентарии готовы к работе над правками в законодательство для контроля строительства торгово-развлекательных заведений.