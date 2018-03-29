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Торговым центрам запретят размещать детские зоны выше первого этажа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Торговым центрам запретят размещать детские зоны выше первого этажа 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Детские зоны в торгово-развлекательных центрах в будущем смогут размещаться только на первых этажах, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Такая мера может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, которую начинают российские парламентарии в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий приём?» — возмутился депутат. Он отметил, что этот вопрос станет предметом серьёзного разбирательства и обсуждения со специалистами.
«Если потребуется внести корректировки в закон, это будет предложено нашим депутатам на рассмотрение», — заверил Пискарев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по вопросу изменений в законодательство по части пожарной безопасности. Проработка правок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок торговых центров, которые сейчас идут по всей стране.
Также о необходимости обезопасить детей и устраивать им развлечения исключительно на первых этажах зданий ранее говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она признала, что в законах есть пробелы на этот счёт.
«Давайте обезопасим детей. Помещения, где находятся дети, должны быть свободными пространствами без дверей, там должны быть взрослые», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента в эфире телеканала «Россия 1». Матвиенко отметила, что парламентарии готовы к работе над правками в законодательство для контроля строительства торгово-развлекательных заведений.
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