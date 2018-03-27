Ещё
Депутат Госдумы предложил переместить кинотеатры с верхних этажей ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы предложил переместить кинотеатры с верхних этажей ТЦ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вице‐спикер Госдумы и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выступил с идеей запретить размещать залы кинотеатров и детские комнаты на верхних этажах торговых центров. По мнению политика, руководителям крупных торгово‐развлекательных комплексов следует перенести подобные заведения на первый этаж. Об этом он сказал во время эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?
— Сергей Неверов.
Крупный пожар произошел в одном из ТЦ города Кемерово. В результате трагедии погибли 64 человека. Больше половины жертв являются детьми. Сотрудники билетного контроля заперли их в залах кинотеатра, из-за чего после начала пожара, дети оказались в западне.
Находящиеся на нижних этажах слышали крики о помощи, но не могли оказать поддержку из-за сильного задымления и массовой давки в момент эвакуации людей из здания. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов. К этому моменту у здания в нескольких местах обвалилась крыша.
СК пообещал расследовать уголовное дело, придав ему статус особой важности. Правительство пообещало оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших, выделив из бюджета 76 миллионов рублей. В ближайшие дни в ряде регионов России объявлен траур.
360tv.ru: последние новости
Многоэтажный дом загорелся в Грозном Сотрудник ЧОП отключил систему оповещения после получения сигнала о пожаре ‐ СК РФ ЧОП из кемеровского ТЦ заключил за год семь госконтрактов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ536
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»71
Для изгнания дипломатов США предложили выбор92
Составлен список стран, выславших послов РФ44
РФ призвали «измениться» ради дружбы с Западом65
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение