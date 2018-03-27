Депутат Госдумы предложил переместить кинотеатры с верхних этажей ТЦ

Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?

— Сергей Неверов.

Крупный пожар произошел в одном из ТЦ города Кемерово . В результате трагедии погибли 64 человека. Больше половины жертв являются детьми. Сотрудники билетного контроля заперли их в залах кинотеатра, из-за чего после начала пожара, дети оказались в западне.

Находящиеся на нижних этажах слышали крики о помощи, но не могли оказать поддержку из-за сильного задымления и массовой давки в момент эвакуации людей из здания. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов. К этому моменту у здания в нескольких местах обвалилась крыша.