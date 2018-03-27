Депутат Госдумы предложил переместить кинотеатры с верхних этажей ТЦ 

Вице‐спикер Госдумы и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выступил с идеей запретить размещать залы кинотеатров и детские комнаты на верхних этажах торговых центров. По мнению политика, руководителям крупных торгово‐развлекательных комплексов следует перенести подобные заведения на первый этаж. Об этом он сказал во время эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?
— Сергей Неверов.
Крупный пожар произошел в одном из ТЦ города Кемерово. В результате трагедии погибли 64 человека. Больше половины жертв являются детьми. Сотрудники билетного контроля заперли их в залах кинотеатра, из-за чего после начала пожара, дети оказались в западне.
Находящиеся на нижних этажах слышали крики о помощи, но не могли оказать поддержку из-за сильного задымления и массовой давки в момент эвакуации людей из здания. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов. К этому моменту у здания в нескольких местах обвалилась крыша.
СК пообещал расследовать уголовное дело, придав ему статус особой важности. Правительство пообещало оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших, выделив из бюджета 76 миллионов рублей. В ближайшие дни в ряде регионов России объявлен траур.