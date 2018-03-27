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Пожарная безопасность: что нужно знать детям
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Пожарная безопасность: что нужно знать детям 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Как говорить с детьми о пожарной безопасности?
Это зависит от возраста ребенка. Дошкольникам подойдут рассказы в игровой форме, сказки, инсценировки, домашние спектакли. Младшим школьникам нужно организовывать тематические классные часы и вместе рисовать планы эвакуации из дома и школы. Старшеклассникам помимо прочего можно устроить встречу с сотрудниками МЧС и пожарной части, устроить квест-эвакуацию по нарисованному плану.
На какие вопросы ребенок должен знать ответ?
Что делать, если в квартире пожар?
По какому номеру нужно звонить?
Можно ли играть со спичками и зажигалками?
Можно ли самостоятельно включать электроприборы или трогать их мокрыми руками?
Чем можно и нельзя тушить пожар?
Что нужно делать при пожаре?
Немедленно уйти из квартиры или другого помещения. Если это невозможно, выйти на балкон и громко звать на помощь
Позвонить по телефону 01 и вызвать пожарных
Обратиться к соседям, попросить помощи
Сохранять спокойствие
Знать, что дым опаснее огня. Если его много, немедленно прикрыть нос и рот влажной тряпкой и на четвереньках покинуть помещение.
Если очаг возгорания маленький, накинуть на него покрывало, одеяло, пальто
Если пламя перекинулось на одежду, нужно тушить его, катаясь по полу
Выходить из здания только по лестнице
Чего делать нельзя?
Пытаться спрятаться от огня, залезать в шкаф или под кровать
Пользоваться лифтом
Пытаться потушить пожар самостоятельно
Спасать домашних животных, собирать свои вещи и игрушки
Паниковать, метаться по помещению
Заливать водой горящие электроприборы
Что должен уметь дошкольник:
Ясно и четко назвать свое имя, фамилию, адрес
Понять, что начался пожар
Позвать на помощь взрослых
Выбраться из горящего помещения
Что должен уметь школьник:
— все вышеперечисленное, а также вызвать пожарную бригаду
Что должен уметь старшеклассник:
— все вышеперечисленное, а также помочь выбраться другим членам семьи, при необходимости потушить небольшой очаг возгорания
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