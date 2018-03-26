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Детские игровые зоны в ТЦ должны находиться на первом этаже, заявил эксперт
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Детские игровые зоны в ТЦ должны находиться на первом этаже, заявил эксперт 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Детские игровые зоны в торгово-развлекательных центрах нужно размещать на первом этаже, чтобы детям было проще спастись при пожаре, считает гендиректор компании «Amexis group», занимающейся системами пожарной безопасности, Кирилл Реут.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.
"В торговых центрах игровые комнаты, кинотеатр, фудкорт находятся на верхних этажах, там люди оставляют детей с аниматорами, а сами идут за покупками. И когда происходит ситуация, подобная той, что случилась в Кемерово, тебе надо бежать наверх. Все эвакуируются, а ты бежишь за детьми, и за ними никто не смотрит, потому что в состоянии паники и аниматор", — сказал Реут РИА Новости.
По его мнению, игровые комнаты должны находиться на первом этаже и иметь кратчайший выход на улицу.
"И если у аниматора нет соответствующего регламента выводить людей, он тоже будет себя спасать. Если вся эта история никак не регламентирована, есть ли какой-то спецперсонал, который в этой ситуации занимался именно безопасностью детей в случае ЧП", — сказал Реут.
Он отметил, что отдельная проблема — пожарная безопасность самих игровых комнат: «Материалы, которые обычно есть в детских комнатах, особенно батуты, резина, горят очень сильно и быстро. Если там и было возгорание, то оно очень быстро могло распространиться в связи с тем, что материалы там в основном горючие».
По мнению Реута, больших человеческих жертв можно было избежать, если бы торговый центр имел современную разработанную систему эвакуации: «Представьте, происходит задымление, крики, паника, и людям нужно собраться толпой у схемы эвакуации, разобраться в ней, выбежать. Это не возможно, на это нет времени. Должна быть некая динамическая система эвакуации, при которой людям могут быть показаны визуальные ориентиры, в каком направлении двигаться, например, на полу могут гореть стрелки по направлению к выходам, такие системы есть. Причем они бывают „умными“ и в случае, если эвакуация по одному пути переполнена, система может перенаправить поток. В таком случае человек в панике способен сориентироваться гораздо быстрее», — сказал эксперт.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
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