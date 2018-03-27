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В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Кемеровской области со вторника, 27 марта, начинается трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня», говорится в сообщении администрации региона.
В связи с трауром на всей территории области будут приспущены флаги России и региона. Учреждениям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
Также на территории региона пройдет межконфессиональный молебен по погибшим.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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