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В Кемеровской области начался трёхдневный траур
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В Кемеровской области начался трёхдневный траур 

Говорит Москва 1 час назад
Через три часа ожидается очередной отчёт штаба поисково-спасательной операции. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва», который сейчас находится на месте ЧП.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте идёт разбор завалов. Ранее сообщалось, что извлечь из-под обломков удалось 58 жертв. На данный момент опознано 25 человек, среди них 13 детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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