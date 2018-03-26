Медведев призвал тщательно расследовать причины пожара в Кемерове

Глава кабинета министров не исключил принятия дополнительных мер в этой связи после завершения расследования.

В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник премьер-министр также призвал обратить внимание на тему дополнительной поддержки семей погибших и пострадавших, а также учёта всех приведших к трагедии факторов для того, чтобы устранить возможные недочёты в работе профильных региональных органов власти.

Медведев подчеркнул, что «причины этой трагедии ещё только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать».