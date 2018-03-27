Из-за Оуэна Уилсона и его девушки эвакуировали целый отель 

Оуэн Уилсон невольно стал причиной инцидента в отделе Флориды. 49-летний актер появился в своем номере отеля вместе с незнакомой блондинкой, и в какой-то момент парочка решила покурить в ванной комнате, из-за чего немедленно сработала пожарная сигнализация, и весь отель пришлось эвакуировать. После того как сработала пожарная сирена, все гости отеля были эвакуированы, а камеры наблюдения засняли, как Оуэн вместе со своей пассией танцующей походкой спокойно прошли по коридору отеля. При этом девушка Уилсона все еще держала в руках зажжённую сигарету, а актер не выпускал из рук стакан с коктейлем, который оставил при выходе из отеля. Жители отеля Croydon не знали, в чем причина эвакуации, поэтому покидали свои номера прямо в пижамах по пожарной лестнице.
попкорнnews