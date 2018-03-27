«Пора сажать!»

Причины страшного пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», только по предварительным данным унесшего жизни 64 человек, предстоит установить следствию. Но уже сегодня понятно: с пожарной безопасностью в здании были большие проблемы. Причем это беда не только «Зимней вишни». Несмотря на то что все пожарные нормативы, что называется, написаны кровью, к ним, как правило, относятся чудовищно пренебрежительно. «Лента.ру» пообщалась с экспертами и попыталась узнать, что привело к кемеровской трагедии и может ли она повториться.

Полковник противопожарной службы в отставке Дмитрий Боровец

Пора сажать! Выкачали из этих бедных коммерсантов все, что можно выкачать, чтобы не горело, а оно горит. Пожарная охрана профилактикой не занимается, они занимаются только тем, чтобы прийти, увидеть недостаток, получить конверт денег и с этим уйти. И иметь очень хорошие автомобили, дачи и прочее. А главная беда в том, что никто не несет ответственности. Вот в Перми , при пожаре в клубе «Хромая лошадь», погибли 156 человек. Думаете, кого-то посадили по-настоящему? Ну, может, дали года три, да и все…

Вы слышали, чтобы в Москве после пожара на рынке «Синдика» кого-то сняли, кого-то посадили? Что мы сейчас копаем по Кемерову — были ли там пути эвакуации или еще что-то? Обычная эта безответственность. Вот 15 таджиков сгорели в боксе, дверь там заварили, чтоб они не сбежали, — кто-то понес наказание? Пожарная охрана занимается поиском корма для себя.

Вот пример: я одному руководителю фирмы помог сделать план эвакуации. Он мне звонит и говорит, что план забраковали. Я нашел этого майора молодого, а он мне говорит: у вас толщина линии на плане не 0,8 миллиметра, а 0,6. То есть их беспокоит толщина линии, а не куда люди убегут. Формализм, понимаете. Вот есть система пожаротушения, в которой стоят водопроводные трубы. В них годами скапливается вся грязь, их никто не промывает. И вот сработала эта система пожаротушения, все вам этой грязью залило. Вот у соседа загорелось что-то — и все десять этажей пропитаны кубометрами воды. А на «диком Западе» тушат тонкораспыленной водой: чтоб потушить квартиру, достаточно всего пяти литров воды.

Начальник Научно-исследовательского центра профилактики пожаров и предупреждения ЧС с пожарами Ирэк Хасанов

За пожарную безопасность отвечает владелец. Он несет уголовную ответственность за гибель людей, он должен был следить за системой сигнализации, пожаротушения, пути эвакуации должны были быть свободны. Говорят, что надо было проверки делать. Наши предприниматели добились того, что Госпожнадзор имеет право проводить их один раз в три года. При этом он не может закрыть объект в случае нарушения, он должен выдать предписание и только потом подать в суд — и суд будет решать, закрыть или нет это здание.

Это сложная процедура. В советское время было как: пришел и закрыл, пока не устранят нарушения. Сейчас у нас либеральные законы. Проверками не потушишь пожар. Госпожнадзор не может каждый день приходить с проверками. Он пришел — все двери открыли, сигнализацию включили. Проверяющие ушли — все двери закрыли, сигнализацию отключили. Вот на этом пожаре надо показать, что за пожарную безопасность отвечает не МЧС , а хозяева этого объекта.

У большинства владельцев торговых комплексов на первом плане деньги: надо побольше заработать, побольше сделать магазинов, а на пожарной безопасности они экономят. Во всех проектах торговых центров учитываются нормы противопожарной безопасности, но здесь важны эксплуатирующие компании. Многие хозяева ставят «островковую» торговлю в тех участках, где люди могли бы свободно эвакуироваться, закрывают эвакуационные выходы, чтобы дети не бегали. Такие отступления от проекта я очень часто вижу.

Коммерческий директор фирмы по производству систем пожарной безопасности Борис Король

Окончательные причины пожара в «Зимней вишне» еще не установлены, но одна из основных версий — это неисправность электропроводки. В России и в мире 30 процентов всех пожаров происходит по причине перегрева электроприборов и электропроводки. И за последний год три резонансных пожара: торговый центр «РИО», рынок «Синдика» и торговый центр в Кемерове — причина одна и та же. Здание на Новом Арбате тоже горело из-за проводки.

Суть проблемы в том, что монтаж электрики выполняется некачественно. Это общая болезнь, и она часто становится причиной оплавления контактов, что приводит к возгоранию электрики и всего помещения. Иногда ставится алюминиевая проводка, которая еще больше подвержена возгоранию. Из-за некачественного монтажа и из-за естественной эксплуатации контакты в электрических шкафах, в распределительных шкафах имеют тенденцию ухудшаться. Как только сопротивление становится большим, выделяется много тепла — и контакты оплавляются.

До недавнего времени не могли с этим бороться, потому что не было достаточно дешевых устройств и методов непрерывного контроля температуры контактов. Осмотр проводился вручную — соответственно, есть человеческий фактор. Если осмотр проводить вручную, с помощью тепловизора, то можно определить температуру контактов только в момент осмотра, а что было несколько часов или дней назад — неизвестно. И я надеюсь, что будут изменения в законодательстве, чтобы ставили устройства для обнаружения предаварийной ситуации в обязательном порядке на социальные объекты и на объекты с большим количеством людей.

Руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев

Обслуживающий персонал — охранники, арендаторы, субарендаторы, владельцы здания — должны знать свои действия в нештатных ситуациях. Очень часто этот момент не прорабатывается, не обыгрывается, вообще никак не реализуется. Потому что противопожарные мероприятия, проведенные в этих учениях, — это, грубо говоря, закрытие торгового комплекса на рабочий день и упущенная выгода. Не все собственники идут на это, а противопожарные мероприятия проводят только на бумаге.

То же самое и система противопожарной сигнализации и противопожарной защиты. Ей, как и любой технике, требуются плановые работы по обслуживанию — чистка, уход, проверка контактов, все это должно проводиться минимум раз в квартал. Вообще есть нормативные документы, которые регламентируют производство работ по техническому обслуживанию таких систем. Они никем не отменены, но в последнее время носят чисто рекомендательный характер.

Это обусловлено тем, что органы Госпожнадзора сокращены почти на 70 процентов, и инспекторов, которые смотрят за пожарной безопасностью, не хватает. Сейчас на одного инспектора приходится, грубо говоря, два-три муниципальных округа — это в Москве. Чисто физически человек не успеет обойти все это и проверить. Кроме того, все, что может инспектор, — выписать предписания, что не соотносится ни с административной, ни с уголовной ответственностью. Выписал предписание, а собственник здания идет в суд и обжалует, суд принимает решение «не кошмарить бизнес» — и на этом все.

Кроме того, у обслуживающего персонала в торговых центрах зачастую низкая квалификация по обслуживанию систем противопожарной безопасности и автоматики. Для того чтобы смотреть за этим хозяйством, должен быть штаб, даже пусть аутсорсинговая компания, которая оказывает услуги по наблюдению за техническим состоянием. Это в среднем где-то 200 рублей за квадратный метр. Но владельцы торговых центров — они свои мерседесы отправляют на техническое обслуживание, считая это в порядке вещей, а здесь, раз этого не видно, раз обслуживание не приносит прибыли, то и слышать об этом не хотят. Это все из опыта общения с ними.

Бывает и так, что ошибки начинаются еще при проектировании здания. А дальше просто идет накладка одного на другое: проектировщики что-то забыли, монтажная организация пошла по пути оптимизации расходов, заложила не тот кабель, каждый сэкономил по 5-10 копеек, приобрели все по минимуму, чтобы пройти экспертизу, чтобы не было нареканий со стороны надзорных органов. Получается, что на бумаге все хорошо, а на деле ничего не работает. В 80-90 процентов случаев такое наблюдается.

Ну и, соответственно, самовольные перепланировки помещений из промышленных объектов в торговые комплексы, из-за чего появляются лабиринты. По идее, если мы проводим перепланировку, мы обязаны менять и систему пожарной сигнализации, но никто этого не делает, потому что это дополнительные расходы. По большому счету, не надо искать криминала там, где присутствует обычное человеческое разгильдяйство и попытка оптимизировать расходы даже ценой чужих жизней.

Профессор академии противопожарной службы МЧС Россиии Владимир Ройтман

ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово был устроен в бывшем производственном здании кондитерской фабрики. В этом нет ничего страшного: подобное перепрофилирование — общемировая практика. Однако в случае с «Зимней вишней» из объекта умеренной пожарной опасности мы получили объект повышенной пожарной опасности с массовым скоплением людей. Соответственно, систему противопожарной защиты необходимо было переделывать, причем серьезно. Она должна была состоять из нескольких блоков.

Блок I. Противопожарные преграды

В ТРК образовались несколько зон с разным функционалом: это и кинотеатр, и фудкорт, и торговые объекты. В этом случае каждая зона отделяется от другой противопожарными преградами — стенами и перекрытиями, мощными конструкциями с повышенной огнестойкостью. По сути возникают отдельные пожарные отсеки — и огонь из одной зоны не переходит в другую.

Блок II. Автономная система противопожарной защиты

Идея в том, что отдельная система противопожарной защиты устанавливается для каждой зоны ТРК. Пусть в одной зоне что-то случилось, ее система вышла из строя, но в других они работают.

Блок III. Обеспечение безопасности людей при ЧС Сюда входит проектирование путей эвакуации под все количество посетителей ТРК, противодымная защита и система оповещения при пожаре. Эвакуация по определению — это самостоятельное движение людей из опасной зоны в безопасную. Дым не должен попадать на пути, которыми люди спасаются. Чтобы он уходил, должна включиться аварийная система вентиляции: она вытягивает дым из припотолочной зоны и выбрасывает его наружу. Одновременно этот механизм создает небольшое избыточное давление воздуха на лестницах. Когда там оказываются люди, бегущие от огня, дым туда не проникает из-за давления.

Блок IV. Активные средства защиты

Это, пожалуй, самое эффективное средство борьбы с пожаром — автоматическая система пожаротушения, оросители на потолке, которые включаются автоматически. Они всегда наполнены водой и закрыты специальной запорной деталью, которая разрушается при температуре 70 градусов, когда огонь еще не разошелся. В этот момент вода начинает идти прямо на место возгорания. Однако эта система стоит денег — а тратить их, к сожалению, готовы не все…

Сюда же относится и пожарная сигнализация. Извещатели должны стоять везде и реагировать на дым или повышение температуры. Именно они приводят в действие и систему противодымной защиты, и систему оповещения, и указатели путей эвакуации… Я подозреваю — и об этом проскакивают упоминания в СМИ, — что система сигнализации не сработала, а значит, не сработало и все остальное — то, что должно было спасать людей. И это, к сожалению, факт: извещатели действительно функционируют не всегда, хотя и должны обязательно работать — это прописано в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.

В целом система противопожарной защиты строится так, что отдельные ее элементы перекрывают и страхуют друг друга, причем вмешательство людей для ее работы вообще не нужно. При нормальном проектировании и эксплуатации того, что случилось в ТРЦ «Зимняя вишня», вообще быть не должно.