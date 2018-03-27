ВСС разъяснил порядок выплаты компенсаций в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Имущество и ответственность владельца ТЦ «Зимняя вишня», на территории которого в минувшее воскресенье случился пожар, застрахованы не были, но родные погибших и пострадавшие в результате ЧП, даже в отсутствие договора страхования ответственности по закону могут рассчитывать на компенсации от 1 до 3 миллионов рублей, а арендаторы могут потребовать возмещения материальных убытков, следует из слов президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса

"В Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам, которое обязан сразу выплатить собственник здания — от одного миллиона рублей при причинении вреда средней тяжести до трех миллионов в случае смерти", — сообщил Юргенс в ходе пресс-конференции во вторник.

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом причинитель вреда обязан возместить в полном объёме вред жизни или здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, а также возмещение вреда имуществу в размере его действительной стоимости, добавил Юргенс. Однако он отметил, что в отличие от обязательного страхования эти компенсации осуществляются по решению суда и лимиты по моральному вреду, как правило, существенно меньше.

Юргенс сказал, что и арендаторы помещений в ТЦ могут потребовать возмещения упущенной выгоды и косвенных финансовых убытков.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ