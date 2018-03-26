В Подмосковье загорелся детский реабилитационный центр

В подмосковном поселке Реммаш произошло возгорание на крыше детского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным представителя регионально главка МЧС, после возгорания была проведена эвакуация 24 человек, в том числе 18 детей, передает РИА «Новости»

По словам источника в экстренных службах региона, очаг пожара находился на крыше здания в Сергиево-Посадском районе области, общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

В 22.07 возгорание ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

Тем временем в самом центре сообщили, что эвакуированных после пожара детей разместили в соседней школе номер 13, где дети, скорее всего, проведут ночь.

Напомним также, в результате пожара, возникшего в воскресенье в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.