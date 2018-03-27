Известные ростовчанки выразили соболезнования по поводу трагедии в Кемерово

«Много критики и я уверена, что это послужит уроком для всех нас, для нашего общества в целом, но сейчас нужно что-то делать, а не просто проклинать тех, кто уже проклят! Помочь тем, кто выжил», — пишет Виктория Лопырева. Анастасия Костенко пожелала родственникам погибших детей сил.

«Хочется просто обнять своих родных и всех на свете малышей и больше никогда не отпускать. Мысленно скорбим и соболезнуем», — пишет Татьяна Котова.

Напомним, жители Ростова могут почтить память погибших в течение всего дня у памятника Матери и дитя рядом с Театральной площадью. Неравнодушные граждане могут присоединиться к возложению цветов. В 15:30 в Старо-Покровском храме состоится пройдет заупокойная лития.