Известные ростовчанки выразили соболезнования по поводу трагедии в Кемерово 

Известные ростовчанки, победительницы конкурсов красоты, Татьяна Котова, Полина Диброва, Виктория Лопырева и Анастасия Костенко выразили соболезнования по поводу трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Об этом они написали в своих аккаунтах в социальной сети Instagram. В частности, Виктория Лопырева потребовала полной проверки всех торговых центров в стране.
«Много критики и я уверена, что это послужит уроком для всех нас, для нашего общества в целом, но сейчас нужно что-то делать, а не просто проклинать тех, кто уже проклят! Помочь тем, кто выжил», — пишет Виктория Лопырева. Анастасия Костенко пожелала родственникам погибших детей сил.
«Хочется просто обнять своих родных и всех на свете малышей и больше никогда не отпускать. Мысленно скорбим и соболезнуем», — пишет Татьяна Котова.
Напомним, жители Ростова могут почтить память погибших в течение всего дня у памятника Матери и дитя рядом с Театральной площадью. Неравнодушные граждане могут присоединиться к возложению цветов. В 15:30 в Старо-Покровском храме состоится пройдет заупокойная лития.