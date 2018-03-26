Ещё
Полпред проверит сообщения о подписке о неразглашении перед опознанием погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полпред проверит сообщения о подписке о неразглашении перед опознанием погибших в Кемерове 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло намерен проверить появившуюся информацию СМИ, что с родственников жертв пожара в торговом центре в Кемерове, которые прибывают на опознание, якобы требуют подписки о неразглашении.
"Я такой информацией не владею, со следственным комитетом буду разговаривать. После предыдущего штаба была одна претензия — отсутствие информации и порядка проведения опознания. Довели порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов, сегодня уже берутся анализы ДНК. По поводу подписки я разберусь", — сказал Меняйло журналистам.
Ранее СМИ сообщали, что с родственников при опознании жертв пожара берут подписки о неразглашении. Некоторые из опрошенных ТАСС пришедших на опознание эту информацию подтвердили.
Возгорание произошло 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что разобрано около 70% завалов четвертого этажа здания. Поисково-спасательные работы продолжаются, так как под завалами могут находиться еще шесть человек.
ТАСС: последние новости
Новосибирский оперный театр исполнит духовную кантату в память о погибших в Кемерове СК попросил очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове рассказать об увиденном следователям Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для изгнания дипломатов США предложили выбор87
Путин прилетел в Кемерово398
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ500
Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово35
Названы сильнейшие страны мира будущего7
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение