В ЛНР выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Пожар, который произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унес, по последним данным, жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.

"Разделяя скорбь со всеми, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии, мы верим, что мужество не покинет их в этот тяжелый час, и выражаем надежду на скорейшее выздоровление пострадавших", — говорится в тексте сообщения, размещенном на официальном сайте главы ЛНР.

Представители одной из патриотических молодежных организаций ЛНР в знак солидарности вышли в понедельник к центральному храму в Луганске и почтили минутой молчания память жертв трагедии.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>