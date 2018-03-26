Ещё
В ЛНР выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования от имени всех жителей ЛНР в связи с трагедией в российском городе Кемерово.
Пожар, который произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унес, по последним данным, жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.
"Разделяя скорбь со всеми, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии, мы верим, что мужество не покинет их в этот тяжелый час, и выражаем надежду на скорейшее выздоровление пострадавших", — говорится в тексте сообщения, размещенном на официальном сайте главы ЛНР.
Представители одной из патриотических молодежных организаций ЛНР в знак солидарности вышли в понедельник к центральному храму в Луганске и почтили минутой молчания память жертв трагедии.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
В Минкульте не видят связи между штрафами для кинотеатров и ЧП в Кемерово В Грозном загорелся чердак многоэтажного жилого дома Площадь пожара в доме в центре Ростова составила 120 квадратных метров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией316
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ429
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ176
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан67
Путин прилетел в Кемерово81
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение