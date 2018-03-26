Очевидец рассказал подробности о пожаре в Кемерове

Очевидец рассказал телеканалу «360» подробности о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . «Когда возгорание началось, я был на втором этаже, было очень тяжело двигаться в толпе. Дым очень быстро распространялся и дышать было крайне тяжело», — заявил он.

По его словам, они слышали крики о помощи с верхних этажей, но все пытались спастись сами и быстро покинуть здание.

Как утверждает очевидец, в этот день он вообще не видел охранников и не слышал никаких объявлений в момент паники от охраны.