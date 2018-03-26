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Очевидец рассказал подробности о пожаре в Кемерове
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Очевидец рассказал подробности о пожаре в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очевидец рассказал телеканалу «360» подробности о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Когда возгорание началось, я был на втором этаже, было очень тяжело двигаться в толпе. Дым очень быстро распространялся и дышать было крайне тяжело», — заявил он.
По его словам, они слышали крики о помощи с верхних этажей, но все пытались спастись сами и быстро покинуть здание.
Как утверждает очевидец, в этот день он вообще не видел охранников и не слышал никаких объявлений в момент паники от охраны.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в торговых центрах Башкирии пройдут внеплановые проверки.
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