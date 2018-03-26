У большинства охранников ТЦ «Зимняя вишня» не было лицензий

Ранее СК РФ заявило о намерении задержать сотрудника ЧОП, который, получив сигнал о пожаре в здании, выключил систему оповещения. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

"Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры", — сказал Галочкин.

По его словам, сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр. Представители общественной организации намерены также разобраться в случившемся, сообщил Галочкин.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился центр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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