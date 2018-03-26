В профсоюзе рассказали об отсутствии лицензий у большинства охранников ТЦ в Кемерово 

В Кемерово большинство охранников торгового центра «Зимняя вишня» (ТЦ) не имели лицензий и не являлись сотрудниками ЧОП. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель отраслевого профсоюза «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин.
"Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность", — объяснил Галочкин.
Он добавил, что сотрудники ТЦ в большинстве случаев были администраторы и контролеры. По словам Галочкина, сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр. В настоящий момент профсоюз выясняет связанные с ними подробности.
Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.
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