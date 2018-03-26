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Пожарные ликвидировали возгорание в детском социально-реабилитационном центре в Сергиево-Посадском районе
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Пожарные ликвидировали возгорание в детском социально-реабилитационном центре в Сергиево-Посадском районе 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший в административном здании в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«26 марта в 21:45 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, пос. Реммаш, ул. Институтская д. 9а. В 21:53 пожар был локализован. В 22:05 — локализация открытого горения. В 22:07 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Согласно данным из открытых источников по указанному адресу располагается Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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