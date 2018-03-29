Под Кемерово загорелся автобус с детьми

Ехавший на проверку пожароопасности ТЦ автобус загорелся в пути

Во Владимире загорелся автобус, который вез журналистов проверять торговые центры на пожароопасность. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что транспорт был предоставлен региональным управлением МЧС. Когда автобус задымился, все пассажиры его покинули, а шофер взял огнетушитель и принялся сбивать пламя пеной.

Провести проверки торговых заведений во всех субъектах России поручил первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман . Толчком для это послужила трагедия в Кемерово , где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Как выяснили следователи, эвакуационные выходы в здании были заблокированы, а пожарная сигнализация не работала неделю.

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