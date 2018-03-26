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Кому верить? Следком вынужден опровергать данные неофициальных источников о сотнях погибших при пожаре в «Зимней вишне»
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Кому верить? Следком вынужден опровергать данные неофициальных источников о сотнях погибших при пожаре в «Зимней вишне» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На вечер воскресенья, когда региональные власти сообщали о пяти погибших в пожаре, источник, близкий к Общественной палате РФ, выдавал цифру в 170 кемеровчан, из которых 26 были детьми. Спустя сутки, в понедельник, неофициальные источники множатся и продолжают информировать о гораздо большем количестве жертв. Так, источник, близкий к МЧС РФ, сообщил о 350 погибших жителей и гостей города, — об этом на своей странице в Facebook написала московская журналистка Мария Мельникова, — в то время, как по официальной информации от того же ведомства, пожар унес жизни 64 человек.
Официальные структуры пытались противодействовать информации от неофициальных источников. Так, пресс-служба Следственного комитета РФ распространила сообщение, в котором назвала «не соответствующей действительности» информацию «о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерове». «Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших», — говорилось в сообщении.
По имеющейся информации, кемеровчан, которых коснулась трагедия, не устраивают ни заверения Следственного комитета, ни информация от МЧС и исполнительной власти Кузбасса. Жители города намерены в 9 часов утра, в среду, 27 марта, собраться на площади Советов, главной административной площади Кемерова, для проведения поминального схода. Озвучивается, что его участники попробуют получить ответы на вопросы о причине трагедии и настоящем количестве погибших.
Фото: Александр Патрин/РИА «Новости».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Очевидцы: охранники ТЦ «Зимняя вишня» перекрывали лестницы «Люди, чьи карманы ТЦ в Кемерово наполнял миллионами, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью» «В России действует два миллиона регуляторных норм, не имеющих отношения к реальности»
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