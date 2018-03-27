Трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» начался в Кузбассе 

В Кемеровской области начался трёхдневный траур по погибшим в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унёсшем жизнь 64 человек. В регионе приспущены государственные флаги, телеканалы отменили показ развлекательных программ и рекламы, а учреждения — проведение развлекательных мероприятий. Траур продлится 29 марта — такое распоряжение подписал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который так же, как и многие другие жители Кемерова, в этом пожаре потерял родного человека. В эти дни также приостановят работу муниципальные кинотеатры области. Общеконфессиональный молебен об упокоении душ погибших совершат представители разных вероисповеданий. Заупокойные богослужения пройдут сегодня, на третий день после трагедии, во всех храмах Русской православной церкви.