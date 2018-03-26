Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово 

ДУШАНБЕ, 26 мар — РИА Новости. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Кемерово, сообщила пресс-служба главы государства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
"Глубоко опечален известием о пожаре в торговом центре в городе Кемерово, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы… Наши искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме Рахмона, адресованной Путину.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>