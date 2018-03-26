Наталья Водянова: «Я требую национальный траур!»

«Хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! — написала Наталья Водянова . — Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии!»

На флэшмоб, который в соцсетях запустила известная нижегородка, отреагировали тысячи людей. Они делятся записью, комментируют ее, ставят лайки.

Сегодня днем стало известно, что в Кемерово объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни уже как минимум 64 человек, и число жертв, скорее всего, будет только расти. В качестве одной из возможных причин возгорания уже называется поджог, но главные виновники трагедии — наплевательское отношение к безопасности владельцев и работников торгового центра. Мы собрали всё самое важное, что известно на текущий момент.