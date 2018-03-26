«Зимняя вишня». 500 слов о трагедии в Кемерове

Около полудня по московскому времени в воскресенье, 25 марта, в центре Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли более 60 человек. Трагедия стала самой масштабной в России за последние несколько лет.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. Еще днем 25 марта очевидцы сообщали о возможном обрушении здания. Так оно и получилось — в ТЦ рухнула крыша и перекрытия между этажами.

Более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, около 10 человек все еще остаются в стационаре. Так, в искусственной коме находится 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна ТЦ, чтобы спастись. Подросток получил тяжелую сочетанную травму, травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, травма органов брюшной полости. Ребенок остался сиротой, в пожаре у него погибли родители и младшая сестра.

По последним данным, погибли более 60 человек. Пожар забрал жизни детей, которые приехали отмечать начало каникул. 6 учеников 5 «А» класса школы №1 поселка Трещевский Кемеровской области смотрели мультфильм в одном из кинотеатров ТЦ. Классная руководительница, которая сопровождала детей, во время сеанса пошла прогуляться по «Зимней вишне». Во время пожара школьники не смогли выбраться из объятого пламенем кинозала. Учительнице удалось спастись.

Не удалось спасти и 200 животных из контактного зоопарка, который находился на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса.

На момент публикации из-под заволов извлекли 60 тел погибших. Известно об опознании 23 человек.

Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. Почти сразу начались задержания. Среди задержанных и допрошенных арендатор помещения, где был эпицентр пожара, а также глава УК, отвечавшей за торговый центр. Кроме того, по предварительной информации, задержаны владелец «Зимней вишни» Надежда Суденнок и ответственный за пожарную безопасность Соболев.

По факту происшествия в «Зимней вишне» СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» настаивает, что здание подожгли. Среди вероятных причин пожара также называют неисправную электропроводку. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что теракт не мог быть причиной пожара. Известно также, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

В МЧС составили фототаблицу для оценки масштабов пожара. На снимках — наиболее пострадавшие от пожара помещения — «Карусель», сухой бассейн, большой кинозал. Здесь и было найдено большинство жертв.

Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей пострадавших. Почти пять тысяч человек уже пожертвовали около пяти миллионов.

В связи с пожаром в «Зимней вишне» 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура.