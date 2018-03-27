Бастрыкин сообщил подробности ЧП в Кемерове

Бастрыкин: персонал кемеровского ТЦ сбежал, бросив детей в запертых кинозалах

«Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра», — добавил глава СК. По его словам, следствие пока не может установить, кто из представителей администрации отвечал за обеспечение порядка в комнате, где произошло возгорание, «кто закрыл, почему билетеры закрыли двери». Представители администрации кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» после возникновения пожара сбежали, бросив детей, в том числе в запертых кинозалах, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин . «Основной состав персонала (здания) сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации — они все первые разбежались», — рассказал Бастрыкин в Кемерове в докладе президенту РФ Владимиру Путину . Совещание транслировал телеканал «Россия 24» ( ВГТРК ).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.