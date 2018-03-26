Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

"От имени секретариата и объединенного штаба ОДКБ выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким жертв этой чудовищной трагедии. Мы разделяем их скорбь и боль утраты", — говорится в соболезновании генсека ОДКБ.

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