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Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи c многочисленными жертвами во время пожара в торговом центре в Кемерово, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
"От имени секретариата и объединенного штаба ОДКБ выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким жертв этой чудовищной трагедии. Мы разделяем их скорбь и боль утраты", — говорится в соболезновании генсека ОДКБ.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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