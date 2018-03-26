Власти пообещали разобраться с требованиями о неразглашении в Кемерове

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопрос с подписками о неразглашении, которые необходимо подписать перед процедурой опознания родителям детей, погибшим при пожаре в Кемерове . Об этом сообщает ТАСС.

Меняйло отметил, что пока не владеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственным комитетом

О том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении, рассказал один из горожан. Другой кемеровчанин подтвердил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.

По данным МЧС на 17:30 по московскому времени, из 64 человек, погибших в результате пожара, опознаны 23. Генетическая экспертиза тел начнется утром 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России . Среди опознанных восемь детей. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из «Зимней вишни», чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле торгового центра.

Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта. На момент возгорания в здании находились десятки детей, многие из них не смогли выбраться, поскольку находились в запертых кинозалах.