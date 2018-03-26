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Большинство охранников «Зимней вишни» оказались дилетантами
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Большинство охранников «Зимней вишни» оказались дилетантами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Большинство охранников сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не имели лицензии и не состояли ни в каком ЧОПе. Об этом РИА Новости рассказал председатель профсоюза «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин.
«Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры», — отметил Галочкин.
Подозреваемым по делу о пожаре стал один из охранников ТЦ, который, по данным следователей, выключил систему оповещения после получения сигнала о пожаре. Задержаны и допрошены еще четыре человека: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, среди них есть дети. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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