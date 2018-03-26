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В центре Ростова загорелся жилой дом
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В центре Ростова загорелся жилой дом, сообщили в МЧС 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону, жильцы эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.
"В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, по оперативным данным, пострадавших нет. Жильцы дома — около 20 человек — эвакуированы. Пожар тушат 52 человека и 13 единиц техники.
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