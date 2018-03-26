В центре Ростова загорелся жилой дом

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону, жильцы эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.
"В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, по оперативным данным, пострадавших нет. Жильцы дома — около 20 человек — эвакуированы. Пожар тушат 52 человека и 13 единиц техники.