«В случае пожара — сгорит все»: эксперт проверил известный кинотеатр в Приморье

После трагедии в Кемерово актуальной стала тема пожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах страны, в соцсетях появились результаты «проверки» одного из известных кинотеатров Приморья, автор которых пришел к неутешительному выводу, сообщает PRIMPRESS.

«Вышел с кино «Иллюзион Парк» в «Мега» Находка . Решил посмотреть, как обстоят дела с пожбезопасностью (работаю в этой сфере) и что же я обнаружил: вообще нечитаемый, неутвержденный и одинаковый для всех этажей план эвакуации. Пожарный щит, в котором пожарные рукава и огнетушитель заперт, и ключа, который должен находиться под стеклом, нет. На четвертом этаже пожарные датчики еле нашел (маловато)», — пишет автор поста и подкрепляет свои слова фотографиями.

В итоге мужчина приходит к неутешительному выводу.

«Итог такой, что в случае пожара в «Меге» — сгорит все», — отмечает неравнодушный приморец.

По его словам, прокуратура РФ уже дала указания провести внеплановые проверки мест с массовым пребыванием людей. «Я думаю в „Меге“ все подготовят к этой проверке, но итог пока я вам продемонстрировал», — заключает мужчина.

В связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» приморские СМИ сообщили о масштабных проверках в торговых центрах края. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корр. PRIMPRESS сообщили, что проверки торговых и бизнес-центров в крае проводятся в плановом режиме.

Пожар в четырехэтажном ТЦ произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

