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«В случае пожара — сгорит все»: эксперт проверил известный кинотеатр в Приморье
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«В случае пожара — сгорит все»: эксперт проверил известный кинотеатр в Приморье 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
После трагедии в Кемерово актуальной стала тема пожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах страны, в соцсетях появились результаты «проверки» одного из известных кинотеатров Приморья, автор которых пришел к неутешительному выводу, сообщает PRIMPRESS.
«Вышел с кино «Иллюзион Парк» в «Мега» Находка. Решил посмотреть, как обстоят дела с пожбезопасностью (работаю в этой сфере) и что же я обнаружил: вообще нечитаемый, неутвержденный и одинаковый для всех этажей план эвакуации. Пожарный щит, в котором пожарные рукава и огнетушитель заперт, и ключа, который должен находиться под стеклом, нет. На четвертом этаже пожарные датчики еле нашел (маловато)», — пишет автор поста и подкрепляет свои слова фотографиями.
В итоге мужчина приходит к неутешительному выводу.
«Итог такой, что в случае пожара в «Меге» — сгорит все», — отмечает неравнодушный приморец.
По его словам, прокуратура РФ уже дала указания провести внеплановые проверки мест с массовым пребыванием людей. «Я думаю в „Меге“ все подготовят к этой проверке, но итог пока я вам продемонстрировал», — заключает мужчина.
В связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» приморские СМИ сообщили о масштабных проверках в торговых центрах края. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корр. PRIMPRESS сообщили, что проверки торговых и бизнес-центров в крае проводятся в плановом режиме.
Пожар в четырехэтажном ТЦ произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 26, 2018 at 4:52am PDT
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